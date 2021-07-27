Светлана Журова: Ждала медали от Ефимовой, понимаю, насколько и для нее это важно

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что Юлия Ефимова не станет завершать карьеру после неудачного выступления на Олимпийских играх в Токио.

- Я от Юли ждала медали, понимаю, насколько и для нее это важно, она достаточно амбициозная. Мне казалось, что она реально может, но что-то не сложилось, и она сама это понимает, анализирует и говорит. Юлия, как и Великая, уйдет с Олимпиады и подумает. Это так же, как у меня: сидела, думала и опять ехала на Олимпиаду, и так четыре раза. Есть ряд спортсменов, которые подумают и возвращаются, несмотря на возраст и другие интересы, - цитирует Журову «Чемпионат».

Напомним, что во вторник в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом Ефимова показала пятый результат. Золото выиграла британка Лидия Якоби, ее соотечественница Лилли Кинг завоевала бронзу, серебро у представительницы ЮАР Татьяны Шонмейкер.