Евгений Садовый: Ефимовой надо заканчивать со спортом

Трехкратный олимпийский чемпион игр Евгений Садовый считает, что Юлии Ефимовой стоит подумать о завершении карьеры.

- Время Юлии Ефимовой, вы сами понимаете, уже пришло. Надо уже задумываться совсем о других вещах, заканчивать со спортом, - цитирует Садового «РБК-Спорт».

Напомним, что во вторник в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом Ефимова показала пятый результат. Золото выиграла британка Лидия Якоби, ее соотечественница Лилли Кинг завоевала бронзу, серебро у представительницы ЮАР Татьяны Шонмейкер.