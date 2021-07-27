Премьер Японии исключил отмену Олимпиады

РПЛ — чемпионат букмекеров: кто кого в нашем футболе спонсирует и во сколько это обходится

В условиях коронавируса российский футбол не может рассчитывать на серьезные доходы от продажи билетов, поэтому вся надежда клубов и Российской Премьер-Лиги - на поступления от спонсоров, среди которых не первый год преобладают букмекерские компании. «Плеймейкер» оценил, сколько букмекеры вложили в наш футбол за последние пять лет.