Премьер Японии исключил отмену Олимпиады

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга высказался о возможной отмене летних Олимпийских игр в Токио из-за роста числа новых случаев заболевания COVID-19.
- Нет беспокойства относительно возможной отмены Олимпийских игр, так как людские потоки снижаются, - приводит слова премьер-министра RT.
Ранее появилась информация, что в Токио, где на текущий момент продолжаются Олимпийские игры, зафиксировано рекордное число новых заражений коронавирусом за всю пандемию. Как сообщило агентство Kyodo, в столице Японии зарегистрировано 2848 случаев коронавируса - это самый высокий показатель за всю историю.
источник: «RT на русском»