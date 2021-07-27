Карпин поздравил Нагорного и других гимнастов с золотом Олимпиады в Токио

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил гимнаста Никиту Нагорного и его партнеров с золотом в командном многоборье на Олимпиаде играх в Токио.

«Никита мужик! Красавцы. Наши поздравления Нагорному и всем ребятам», - написал Карпин на своей странице в Инстаграме.

Напомним, что российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Результат российских спортсменов - 262 500 баллов. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронзовые - у китайских гимнастов.