Татьяна Тарасова оценила триумф российских гимнасток

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от исторической победы российских гимнасток в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио. В финале от сборной России прошли: Лилия Ахаймова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Впервые в истории российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье на Олимпийских играх.

«Я просто счастлива! Довольна ими! Большое спасибо нашим девочкам и тренерам. Поздравляю и целую! Вы молодцы!» - сказала Тарасова в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования отложили на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, выступающих в 33 видах спорта.