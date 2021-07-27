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27 июля 16:21
автор: Александр Бойченко

Нагорный: Теперь все знают, где на нашей планете самая сильная спортивная гимнастика

Российские гимнастки стали олимпийскими чемпионками. Днем ранее россияне также завоевали золото.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал победу женской и мужской сборных России в командном многоборье. Вчера, 26 июля, победу на Олимпийских играх-2020 в Токио одержали мужчины, сегодня, 27 июля, - женщины.

«История! Теперь весь мир знает, где сильнейшая спортивная гимнастика на нашей планете», - написал Нагорный в своем Instagram.

Лилия Ахаймова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислав Уразова завоевали золото на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Предыдущая национальная победа в женском командном многоборье на Олимпиаде была одержана в 1992 году в Барселоне. Затем под олимпийским флагом в составе единой команды выступили Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко.

источник: Instagram
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