Нагорный: Теперь все знают, где на нашей планете самая сильная спортивная гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал победу женской и мужской сборных России в командном многоборье. Вчера, 26 июля, победу на Олимпийских играх-2020 в Токио одержали мужчины, сегодня, 27 июля, - женщины.

«История! Теперь весь мир знает, где сильнейшая спортивная гимнастика на нашей планете», - написал Нагорный в своем Instagram.

Лилия Ахаймова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислав Уразова завоевали золото на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Предыдущая национальная победа в женском командном многоборье на Олимпиаде была одержана в 1992 году в Барселоне. Затем под олимпийским флагом в составе единой команды выступили Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко.