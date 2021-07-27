Станислав Поздняков: Победы в гимнастике послужат мотивацией для юных поколений

Успехи российских гимнасток в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио должны вдохновить молодое поколение в России заниматься этим видом спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Во вторник женская сборная России впервые в истории выиграла Олимпиаду в командном многоборье. В состав сборной России вошли Лилия Ахаймова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. В понедельник мужская сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного выиграла Олимпийские игры в Токио в командном многоборье.

«Замечательные гимнасты, вчера и сегодня они взорвали тренажерный зал Токио. Честно говоря, меня переполняют эмоции. Долгое время мы не доминировали в гимнастике, это особенно важно в командных дисциплинах, потому что это вдохновляет другие команды и мотивирует молодое поколение россиян заниматься гимнастикой». - сказал Поздняков.