Депутат Госдумы: Спортсмены поднимают авторитет нашего спорта без флага и гимна!

Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Сегодня в России день героев. Наши спортсмены радуют нас с самого утра, и побед там ждали только спортсмены и профессионалы. Это замечательные результаты, мы должны гордиться своими спортсменами. Мало кто думал, что у России будут такие результаты.

Сегодня все впервые за многие десятилетия, это самые дорогие медали - никто ничего не ждет, а берут. Сейчас тяжелые времена, но результат есть: интересно, где те скептики, которые сказали, что нельзя ехать без флага и без государственного гимна? Я бы хотел их услышать. А спортсмены даже без флага поднимают авторитет нашего спорта! »- сказал Свищев в интервью корреспонденту «Чемпионата».