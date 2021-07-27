Россия занимает четвертое место в медальном зачете после пятого дня ОИ-2020, Япония - первая

В японском Токио завершился пятый соревновательный день Олимпиады.

Команда ОКР завоевала во вторник шесть медалей разного достоинства. Гимнастки выиграли командные соревнования. Евгений Рылов стал победителем на дистанции 100 метров на спине, в этой же дисциплине серебро у Климента Колесникова. Тхэквондист Владислав Ларин был лучшим в весовой категории до 80 кг.

Еще две медали завоевали стрелки в микстах. Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (пневматический пистолет, 10м) завоевали серебро, а Юлия Каримова и Сергей Каменский (пневматическая винтовка, 10 м) - бронзу.

Таким образом, сборная России в общекомандном медальном зачете занимает четвертую позицию с 18 (7-7-4) наградами. Лидирует в неофициальной таблице Япония (десять золотых медалей, три серебряных и пять бронзовых).

Олимпиада продлится до 8 августа.