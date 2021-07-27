Лев Лещенко: Теперь мы догоним и Китай, и США на Олимпиаде

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Просто супер! И девочки, и мальчики выиграли золото - это фантастические результаты! Я рад и горжусь тем, что у нас есть такие спортсмены.

У нас был небольшой провал, видимо, тогда не выросло то поколение, которое было после перестройки. А сейчас молодые люди прогрессируют. Конечно, сейчас мы догоним США и Китай, есть еще резерв: синхронное плавание, волейбол, индивидуальные соревнования по гимнастике. Мы должны быть в тройке лидеров, мы потесним японцев. И США, и Китай, и мы будем в тройке лидеров», - сказал Лещенко в интервью корреспонденту «Чемпионата».