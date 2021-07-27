Алексей Немов: У американок была сложнее программа, чем у нас

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Я не ожидал этого золота от девушек. Я всегда болею за наших, но если брать сложность программ, то у американок он были выше. Но эта Олимпиада - непредсказуемый старт.

Я очень рада за девушек, за страну. Золотых медалей не было с 1992 года! Девочки проявили командный дух, собравшись после бревна. Поздравляю их, всех поздравляю! Это большая радость. Такая солидарность вылилась в золото», - сказал Немов в интервью корреспонденту «Чемпионата».