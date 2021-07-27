Алия Мустафина: Перед последним видом программы я была уверена в победе наших гимнасток

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в беседе с NEWS.ru прокомментировала первое место сборной России в женском многоборье.

Я очень рада за девочек. Было очевидно, что если все пройдут достойно, то победа будет за нами. Еще до последнего вида была уверена, что девушки соберутся вместе и все закончат. Так и случилось, - рассказала Мустафина в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

В женском многоборье Россию представляли Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. В финале гимнастки набрали 169,528 балла.

Ранее российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио в финале командного многоборья по спортивной гимнастике.