Шарапова прокомментировала грандиозный успех гимнасток

Пятикратная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на историческую победу российских гимнасток в командном многоборье на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

«Красиво, элегантно и без страха», - написала Шарапова в своем Твиттере.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 - в одиночном разряде), в том числе финальный чемпионат WTA - 2004. Шарапова - обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.