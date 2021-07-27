Александр Тихонов: Я прослезился при виде наших побед в гимнастике

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился эмоциями от победы российских гимнасток в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

«Я прослезился. Я плакал и вчера, и сегодня когда наши спортсмены взяли золото. Я смотрел от начала до конца. Это настоящая победа. Это настоящие герои, которым нужно уделять особое внимание государства. Это не футбол, на который тратятся большие деньги. Здесь выступают настоящие герои, молодцы.

Можно ли считать победу женской команды в командном многоборье случайной? Нет, конечно. Ну что за великолепие? Они постоянно, на всех турнирах, везде лидируют. Это такой сложный и травматичный вид спорта; Вы помните, у Аблязина был перелом обеих ног. Наш главный гимнаст Нагорный получил травму, но как он подошел к вольному упражнению! Все зависело от него, и мы победили. Герои!», - сказал Тихонов Газете.Ru.

Российская команда, в которую вошли Лилия Ахаймова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, в сумме набрала 169,528 балла в четырех дисциплинах.