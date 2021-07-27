Виктория Листунова: Если бы Олимпиада прошла в 2020 году, меня бы здесь не было

Российская гимнастка Виктория Листунова заявила, что точно не принимала бы участие в Олимпиаде, если бы Игры проводились в 2020 году.

«Олимпийские игры были для меня новой целью. Если бы это произошло в 2020 году, меня бы здесь не было, так как я бы не прошла по возрасту. Когда я узнала, что в следующем году мне разрешили выступать по возрасту, планы и цели изменились. Цель достигнута, мы идем дальше», - сказала Листунова на пресс-конференции.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.