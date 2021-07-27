Американка Симона Байлз покинула турнир из-за психологического давления

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз рассказала, почему она покинула командное многоборье на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

«Я подумала, что лучше отойти в сторону и сосредоточиться, подумать. Девушки выступили очень хорошо, и мне не хотелось рисковать медалью команды, чтобы просто поучаствовать.

Слава богу, обошлось без травм. Я решил не делать глупостей и не доводить дело до травмы. Думаю, без меня девушки могли бы добраться до медали. В конце концов, они выиграли серебряную медаль, и мы можем этим гордиться. Это огромное давление. Завтра у нас будет новый день, и мы сможем расслабиться психологически. Начнем с новой страницы», - передает корреспондент «Чемпионата».

Напомним, золото в командном многоборье завоевала сборная России, в которую входили Лилия Ахаймова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, проигравшим российским спортсменкам более трех баллов. Третье место у сборной Великобритании.