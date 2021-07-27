Владислав Ларин: Когда узнали соперника по финалу, продумали четкий план действий

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал о том, как чувствовал себя в финале Олимпийских игр.

«Хотел, чтобы финал был менее напряженным, но в целом меня все устраивает.

На взвешивании у меня был вес 93,7. Это мой комфортный рабочий вес. Торжества? Может быть, устроим мини-праздник, но уже в три часа утра самолет. Пока не задумывался, но по приезду с командой обязательно отметим это дело. Нет одного фактора, благодаря которому все мы возвращаемся с медалями: это характер и трудолюбие, и отношение спортсменов к борьбе, советы тренера, грамотный тренерский штаб. Все сделали грамотно, спланировали. Все это дало такой результат. Когда оставалась минута, а я вел два очка, я четко понимал, что собираюсь делать. Я был более готов к победе», - сказал Ларин на пресс-конференции.

Напомним, также вчера Максим Храмцов завоевал золотую олимпийскую медаль в весовой категории до 64 кг. Это было первое золото в истории Олимпийских игр по тхэквондо для сборной России.