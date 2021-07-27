Тарпищев высоко оценил игру Павлюченковой на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление Павлюченковой на Олимпиаде

Шамиль Тарпищев считает, что Павлюченкова очень здорово сыграла матч против испанки Соррибес-Тормо, которая ранее выбила с турнира первую ракетку мира Эшли Барти.

«За три игры Настя проиграла только семь геймов. Завтра матч с Бенчич, которой она проигрывала последний раз в финале «Кубка Кремля» в 2019-м. Считаю, что этот соперник ей по зубам. Нужно готовиться, играть на победу. А вот Карен Хачанов играл в своем стиле, противник подходил ему. Карен очень прилично подавал, ни разу не проиграл свою подачу, вел игру. Первый сет был более-менее равный, во втором уже было явное преимущество. Единственное, что некоторым помешало, это дождь. Двое из трех справились. Пока более-менее нормально, но завтра очень тяжелый день - 6 встреч», - добавил Тарпищев «СЭ».

Финал олимпийского одиночного разряда состоится 1 августа. Олимпийские Игры проходят с 23 июля по 8 августа.