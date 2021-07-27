Журова раскритиковала появление трансгендера на Олимпиаде

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова раскритиковала участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) первой спортсменки-трансгендера, штангистки Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

«Трансгендеры на Олимпийских играх в Токио за гранью добра и зла, и я не понимаю этого.

С 2016 года Медицинский комитет МОК разрешил трансгендерным спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Для этого достаточно иметь отметку в паспорте о принадлежности к соответствующему полу и иметь уровень эстрогенов в крови на уровне 5-10 нономолей на литр. При этом у женщин уровень до 2, а у мужчин от 8-30. На мой взгляд, это очевидное преимущество, к тому же не секрет, что строение мужского тела превосходит женское по мышечной массе, связки, суставы и кости тоже крепче, да простите, ну вот что заказала природа.

Уверена, что большинство людей в нашей стране возмущены этим и воспринимают это как цирковое шоу. Очень надеюсь, что мужчины из России всегда будут соревноваться в чемпионатах и ​​играх среди мужчин, а женщины среди женщин! Я очень хочу верить, что Россия останется оплотом традиционных ценностей», - написала Журова в своем Instagram.