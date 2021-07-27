Тарпищев: С каждым днем Медведев чувствует себя лучше и лучше

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил состояние второй ракетки мира Даниила Медведева (2) перед матчем третьего круга Олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) с итальянцем Фабио Фоньини (15).
«У Даниила хорошее настроение, он чувствует себя хорошо, завтра у него матч с итальянцем Фабио Фоньини. Я считаю, что онн постепенно обретает форму, скажем так. Надо признать, что условия в Токио не самые простые для игры. Шарики тяжелые, влажность, тепло - все это сказывается. К тому же Даниил играет немного далеко от задней линии. Тем не менее уже сейчас видно, что он играет намного лучше, чем на старте турнира», - цитирует Тарпищева «Р-Спорт».
Начало матча Медведева запланировано на ориентировочно 05:00 мск.
источник: «Р-Спорт»