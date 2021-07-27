Тарпищев: С каждым днем Медведев чувствует себя лучше и лучше

ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 2-й тайм, 90+3' Уракан 1 Колон 1
БЕТСИТИ Кубок России не начался Анжи 0 Машук-КМВ 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Динамо-Брянск 0 Смоленск 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Родина 0 Торпедо-Владим 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Динамо-Владиво 0 Чертаново 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Торпедо Миасс 0 Челябинск 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Пересвет 0 Рязань 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Кайрат-Москва 0 Калуга 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Ильпар 0 Зенит-Ижевск 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Динамо Ставроп 0 Кубань Холдинг 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Легион Динамо 0 Спартак-Нальчи 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Шинник 0 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Сатурн 0 Знамя 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Чайка 0 Авангард К 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Ленинградец 0 Динамо СПб 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Тюмень 0 Звезда П 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался СКА Ростов-на- 0 Форте 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Строгино 0 Красава 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Сокол 0 Саранск 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Звезда СПб 0 Тверь 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Иртыш 0 Динамо-Барнаул 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Спартак Туймаз 0 Волга Ул 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Волна 0 Шинник 0
Аргентина - Примера 00:45 Альдосиви 0 Расинг А 0
Аргентина - Примера 03:00 Бока Хуниорс 0 Сан-Лоренсо 0
Олимпийские игры (м) 04:00 Нигерия 0 Германия 0
Олимпийские игры (м) 07:40 США 0 Иран 0
Олимпийские игры (м) 11:00 Германия U23 0 Кот-д'Ивуар U2 0
Олимпийские игры (м) 11:00 Саудовская Ара 0 Бразилия U23 0
Олимпийские игры (м) 11:20 Италия 0 Австралия 0
27 июля 23:18
автор: Александр Бойченко

Тарпищев: С каждым днем Медведев чувствует себя лучше и лучше

28 июля россиянин сыграет в матче третьего круга против итальянца Фабио Фоньини.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил состояние второй ракетки мира Даниила Медведева (2) перед матчем третьего круга Олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) с итальянцем Фабио Фоньини (15).

«У Даниила хорошее настроение, он чувствует себя хорошо, завтра у него матч с итальянцем Фабио Фоньини. Я считаю, что онн постепенно обретает форму, скажем так. Надо признать, что условия в Токио не самые простые для игры. Шарики тяжелые, влажность, тепло - все это сказывается. К тому же Даниил играет немного далеко от задней линии. Тем не менее уже сейчас видно, что он играет намного лучше, чем на старте турнира», - цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

Начало матча Медведева запланировано на ориентировочно 05:00 мск.

источник: «Р-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шлеменко рассказал, за какую сумму готов выйти на ринг с Минеевым и ИсмаиловымСергей Розанов ушел из академии Евгения ПлющенкоПоказаны живые фотографии умных часов Oppo Watch 2 в стиле Apple WatchНеожиданный ответ Клишиной о предательстве РоссииНемецкий гимнаст назвал безумием победу россиянина на ОлимпиадеПловчиха Ефимова свела с ума Губерниева фоткой в купальнике
Олимпиада-2020: главные события 28.07.2021
28 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 27 видам спорта и будут разыграны 23 комплекта медалей.
«Никого не удивляют такие поражения». Агент — о перспективах американских звезд НБА, которые провалили старт Олимпиады
Первый российский баскетбольный агент с лицензией НБА Станислав Рыжов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от выступления на Играх в Токио сборной США, которая подходит ко второму туру с единицей в графе «Поражения».
Россия дышит в спину США и Китаю, Ефимова задумалась о Париже, зажигавшая огонь Игр Осака провалилась. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 27 июля на Олимпийских играх в Токио.
Тхэквондо придумали корейцы? А лучшие в нем — русские! Доказано Олимпиадой-2020
Невероятно, но факт: благодаря победе в весовой категории свыше 80 кг Владислава Ларина сборная России выиграла общекомандный зачет в тхэквондо на Олимпиаде в Токио.
«Эта Олимпиада доказывает, что Россию беспочвенно обвиняли во всех допинговых грехах». Журова — о победах в Токио
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась с «Плеймейкером» эмоциями после очередного успешного для России дня на Олимпиаде в Токио (три золота, два серебра, бронза).
Красавицы победили американских роботов! Как Россия впервые выиграла золото в женском многоборье на Олимпиаде
Такого не было даже во времена Светланы Хоркиной: российские гимнастки победили суперфаворитов из США и стали победительницами командного многоборья на Играх в Токио. Предыдущий успех нашей страны в этом престижнейшем виде состоялся в 1992 году, когда в Барселоне выступала команда СНГ.
«Ефимова не сможет заставить себя тренироваться еще три года». Экспертное мнение о выступлении российских пловцов на Олимпиаде
Бывший чемпион мира на открытой воде Евгений Безрученко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Евгения Рылова и Климента Колесникова, взявших золото и серебро Игр-2020 на стометровке на спине, и неудаче Юлии Ефимовой, оставшейся без медалей на аналогичной дистанции брассом.
«Приехала пофоткаться». Хейтеры пишут Ефимовой гадости, а она, похоже, не хочет уходить после провала на Олимпиаде
27 июля 2021 года войдет в историю российского плавания не только первой за 25 лет олимпийской победой – на стометровке на спине выиграл Евгений Рылов, но и, возможно, последним заплывом на Играх Юлии Ефимовой.
РПЛ — чемпионат букмекеров: кто кого в нашем футболе спонсирует и во сколько это обходится
В условиях коронавируса российский футбол не может рассчитывать на серьезные доходы от продажи билетов, поэтому вся надежда клубов и Российской Премьер-Лиги - на поступления от спонсоров, среди которых не первый год преобладают букмекерские компании. «Плеймейкер» оценил, сколько букмекеры вложили в наш футбол за последние пять лет.
Россия ждала этого четверть века! Как Рылов и Колесников сокрушили США и весь мир на Олимпиаде
В финальном заплыве на 100 метров на спине Игр-2020 в Токио Евгений Рылов завоевал первое для России с 1996 года золото в плавании, а Климент Колесников стал серебряным призером.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика