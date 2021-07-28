Российский пловец Колесников вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Японии прошел полуфинал в плавании на 100 м вольным стилем.

Первое место занял российский пловец Климент Колесников, показав 47.11, что является европейским рекордом.

Вторую строчку занял Кейлеб Дрессел из США (47.23), а тройку лучших замкнул итальянец Алессандро Миресси (47.52).

Еще один россиянин, Андрей Минаков, не попал в финал, со временем 48,03 став десятым по итогам обоих полуфиналов.

Напомним, что Колесников на нынешней Олимпиаде завоевал серебряную медаль на дистанции 100 на спине.