Россиянка Чимрова вышла в финал на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде в Токио состоялись полуфинальные заплывы на расстояние 200 м баттерфляем среди женщин.
Российская спортсменка Светлана Чимрова заняла третье место в своем заплыве, показав результат - 2:08,62. По итогам двух полуфиналов россиянка вышла в финал с седьмого места.
Первую позицию заняла китаянка Юйфэй Чжан (2:04.89), на второй строчке расположилась Хали Фликинджер из США (2:06.23), а тройку лучших замыкает представительница Венгрии Богларка Капаш (2:06.59).
Игры в Токио продлятся до 8 августа.
источник: «Советский спорт»