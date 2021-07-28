Косецкая не смогла пробиться в плей-офф олимпийского турнира по бадминтону в Токио

В матче группового этапа одиночного женского турнира на Олимпиаде в Токио российская бадминтонистка Евгения Косецкая уступила в двух партиях представительнице Японии Нодзоми Окухары со счетом 6:21, 16:21.

Косецкая заняла второе место в группе Е и не смогла пробиться в плей-офф олимпийского турнира. Ранее россиянка обыграла немку Ивон Ли – 2:0.

Плей-офф соревнований по бадминтону стартует завтра, 29 июля.

Напомним, что российские спортсмены Иван Созонов и Владимир Иванов также не смогли выйти в четвертьфинал олимпийских соревнований в парном разряде.

Игры в Токио продлятся до 8 августа.