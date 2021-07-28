Австралийка Титмус с олимпийским рекордом завоевала золото на дистанции 200 м вольным стилем

На Олимпиаде в Токио прошел финал в плавании на 200 м вольным стилем среди женщин.
Золотую медаль завоевала Ариарне Титмус из Австралии с результатом 1:53,50, что является новым олимпийским рекордом.
Второе место заняла представительница Гонконга Шивон Бернадетт Хоуи (1:53,92), тройку призеров замкнула канадка Пенни Олексяк (1:54,70).
Отметим, что пятикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки из США показал лишь пятый результат (1:55,21).
Напомним, ранее Титмус завоевала золото на дистанции 400 м вольным стилем.