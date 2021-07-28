Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал парного олимпийского турнира в Токио

В четвертьфинале парного олимпийского турнира российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова в двух сетах оказались сильнее тандема из Украины Надежда Киченок / Людмила Киченок со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час.

Россиянки шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти.

На счету украинок - два эйса, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта из четырех.

За выход в финал Веснина и Кудерметова сразятся с победительницами встречи Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия) - Эшли Барти / Сторм Сэндерс (Австралия).