Степанова и Орябинская вышли в финал олимпийского турнира в женской двойке по гребле

На Олимпиаде в Токио состоялись полуфинальные заезды по академической гребле у женщин в легком весе в парной двойке.

Победительницами стали представительницы Новой Зеландии, которые с результатом 6:47,41 обновили собственный рекорд мира. Второе место заняли гребцы из Греции (6:48.70), а замкнули тройку лучших британки (6:49.39).

Россиянки Степанова и Орябинская показали второй результат в своем заезде и пятый по итогам двух полуфиналов. Их время - 6:50.24.

Также в финальном заезде выступят команды Испании, Греции, Великобритании и Канады.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.