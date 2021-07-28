Россиянка Таймазова победила Портелью и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по дзюдо

В 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг россиянка Мадина Таймазова победила бразильянку Марию Портелью.
На стадии четвертьфинала Таймазова встретится с представительницей Греции Элизавет Телциду. Поединок состоится сегодня, 28 июля.
Напомним, что в 1/16 финала Мадина победила Марию Бернабеу из Испании.
Игры в Токио продлятся до 8 августа.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Дзюдо
Женщины
До 70 кг
1/8 финала
Мария Портела (Бразилия) – Мадина Таймазова (Россия) – 0s3:10s2