Медведев победил Фоньини и вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 1-я четверть США 28 Иран 12
Олимпийские игры (м) 11:00 Германия U23 0 Кот-д'Ивуар U2 0
Олимпийские игры (м) 11:00 Саудовская Ара 0 Бразилия U23 0
Олимпийские игры (м) 11:20 Италия 0 Австралия 0
Олимпийские игры (м) 11:30 Южная Корея U2 0 Гондурас U23 0
Олимпийские игры (м) 11:30 Румыния U23 0 Новая Зеландия 0
Олимпийские игры (м) 14:00 Испания U23 0 Аргентина U23 0
Олимпийские игры (м) 14:00 Австралия U23 0 Египет U23 0
Олимпийские игры (м) 14:30 Франция U23 0 Япония U23 0
Олимпийские игры (м) 14:30 ЮАР U23 0 Мексика U23 0
Олимпийские игры (м) 15:00 Чехия 0 Франция 0
Товарищеские матчи (клубы) 17:00 Юность-Минск 0 Сибирь 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Фенербахче 0 ПЕК Зволле 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Бавария 0 Боруссия М 0
Лига чемпионов 20:00 Нефтчи 0 Олимпиакос 0
Лига чемпионов 20:00 Шериф 0 Алашкерт 0
Аргентина - Примера 20:15 Годой-Крус 0 Атлетико Тукум 0
Аргентина - Примера 20:15 Унион 0 Банфилд 0
Лига чемпионов 20:30 ЧФР Клуж 0 Линкольн 0
Лига чемпионов 20:45 Мидтьюлланн 0 Селтик 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:45 Ред Булл Зальц 0 Атлетико М 0
Лига чемпионов 21:00 Лудогорец 0 Мура 0
Лига чемпионов 21:00 Галатасарай 0 ПСВ Эйндховен 0
Лига чемпионов 21:15 Янг Бойз 0 Слован Бр 0
Лига чемпионов 21:30 Спарта П 0 Рапид В 0
Лига чемпионов 21:30 Црвена Звезда 0 Кайрат 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:45 Милтон-Кинс До 0 Тоттенхэм Хотс 0
Товарищеские матчи (клубы) 22:00 Порту 0 Рома 0
Товарищеские матчи (клубы) 22:00 Манчестер Юнай 0 Брентфорд 0
Аргентина - Примера 22:30 Атлетико Сармь 0 Платенсе 0
28 июля 07:46
автор: Степан Шереметьев

Медведев победил Фоньини и вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

Матч продолжался 2 часа 25 минут.

В 1/8 финала олимпийского турнира в Токио российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Италии Фабио Фоньини - 6:2, 3:6, 6:2.

Медведев девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Фоньини - два эйса, две двойные ошибки и один брейк-пойнт из восьми.

Отметим, что во время матча россиянин несколько раз вызывал на корт врача. Самой трудной для Даниила стала концовка второго сета, когда спортсмен почти терял сознание.

За выход в полуфинал Медведев сразится Пабло Карреньо-Бустой из Испании. Встреча пройдет завтра, 29 июля и начнется в 5:00 по московскому времени.

Олимпийский теннисный турнир
Токио, Япония
Отрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:2, 3:6, 6:2

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дмитрий Губерниев: Наши гимнастки задали перцу всему миру!Юлия Ефимова прокомментировала неудачное выступление в финале ОлимпиадыРоссийские шпажистки проиграли в четвертьфинальном поединке олимпийского турнираВинер-Усманова прокомментировала слова Навки о мужской гимнастикеРоссии подарили золото на Олимпиаде. Судей отстранили«Это невыносимо». Федерация фехтования России обратилась в МОК
Олимпиада-2020: главные события 28.07.2021
28 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 27 видам спорта и будут разыграны 23 комплекта медалей.
«Никого не удивляют такие поражения». Агент — о перспективах американских звезд НБА, которые провалили старт Олимпиады
Первый российский баскетбольный агент с лицензией НБА Станислав Рыжов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от выступления на Играх в Токио сборной США, которая подходит ко второму туру с единицей в графе «Поражения».
Россия дышит в спину США и Китаю, Ефимова задумалась о Париже, зажигавшая огонь Игр Осака провалилась. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 27 июля на Олимпийских играх в Токио.
Тхэквондо придумали корейцы? А лучшие в нем — русские! Доказано Олимпиадой-2020
Невероятно, но факт: благодаря победе в весовой категории свыше 80 кг Владислава Ларина сборная России выиграла общекомандный зачет в тхэквондо на Олимпиаде в Токио.
«Эта Олимпиада доказывает, что Россию беспочвенно обвиняли во всех допинговых грехах». Журова — о победах в Токио
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась с «Плеймейкером» эмоциями после очередного успешного для России дня на Олимпиаде в Токио (три золота, два серебра, бронза).
Красавицы победили американских роботов! Как Россия впервые выиграла золото в женском многоборье на Олимпиаде
Такого не было даже во времена Светланы Хоркиной: российские гимнастки победили суперфаворитов из США и стали победительницами командного многоборья на Играх в Токио. Предыдущий успех нашей страны в этом престижнейшем виде состоялся в 1992 году, когда в Барселоне выступала команда СНГ.
«Ефимова не сможет заставить себя тренироваться еще три года». Экспертное мнение о выступлении российских пловцов на Олимпиаде
Бывший чемпион мира на открытой воде Евгений Безрученко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Евгения Рылова и Климента Колесникова, взявших золото и серебро Игр-2020 на стометровке на спине, и неудаче Юлии Ефимовой, оставшейся без медалей на аналогичной дистанции брассом.
«Приехала пофоткаться». Хейтеры пишут Ефимовой гадости, а она, похоже, не хочет уходить после провала на Олимпиаде
27 июля 2021 года войдет в историю российского плавания не только первой за 25 лет олимпийской победой – на стометровке на спине выиграл Евгений Рылов, но и, возможно, последним заплывом на Играх Юлии Ефимовой.
РПЛ — чемпионат букмекеров: кто кого в нашем футболе спонсирует и во сколько это обходится
В условиях коронавируса российский футбол не может рассчитывать на серьезные доходы от продажи билетов, поэтому вся надежда клубов и Российской Премьер-Лиги - на поступления от спонсоров, среди которых не первый год преобладают букмекерские компании. «Плеймейкер» оценил, сколько букмекеры вложили в наш футбол за последние пять лет.
Россия ждала этого четверть века! Как Рылов и Колесников сокрушили США и весь мир на Олимпиаде
В финальном заплыве на 100 метров на спине Игр-2020 в Токио Евгений Рылов завоевал первое для России с 1996 года золото в плавании, а Климент Колесников стал серебряным призером.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика