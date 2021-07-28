Медведев победил Фоньини и вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

В 1/8 финала олимпийского турнира в Токио российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Италии Фабио Фоньини - 6:2, 3:6, 6:2.

Медведев девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Фоньини - два эйса, две двойные ошибки и один брейк-пойнт из восьми.

Отметим, что во время матча россиянин несколько раз вызывал на корт врача. Самой трудной для Даниила стала концовка второго сета, когда спортсмен почти терял сознание.

За выход в полуфинал Медведев сразится Пабло Карреньо-Бустой из Испании. Встреча пройдет завтра, 29 июля и начнется в 5:00 по московскому времени.