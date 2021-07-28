Российский дзюдоист Игольников победил Мехдиева и вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио

В 1/8 финала олимпийского турнира в Токио по дзюдо у мужчин в весовой категории до 90 кг россиянин Михаил Игольников оказался сильнее Маммадали Мехдиева из Азербайджана – 1:0.

Соперником Игольникова по четвертьфиналу будет испанец Николоз Шеразадишвили.

Напомним, что в 1/16 финала Михаил победил Селтуса Доссу Йово из Бенина.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Дзюдо

Мужчины

До 90 кг

1/8 финала

Михаил Игольников (Россия) – Мамедали Мехдиев (Азербайджан) – 1s1:0s2