Российский дзюдоист Игольников победил Мехдиева и вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио

В 1/8 финала олимпийского турнира в Токио по дзюдо у мужчин в весовой категории до 90 кг россиянин Михаил Игольников оказался сильнее Маммадали Мехдиева из Азербайджана – 1:0.
Соперником Игольникова по четвертьфиналу будет испанец Николоз Шеразадишвили.
Напомним, что в 1/16 финала Михаил победил Селтуса Доссу Йово из Бенина.
Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Дзюдо
Мужчины
До 90 кг
1/8 финала
Михаил Игольников (Россия) – Мамедали Мехдиев (Азербайджан) – 1s1:0s2