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28 июля 08:31
автор: Степан Шереметьев

«Надеялся на чудо, оно случилось». Медведев - о победе над Фоньини на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист по ходу матча несколько обращался к врачу.

Теннисист Даниил Медведев дал комментарий после победы над Фабио Фоньини из Италии в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

«Заблокировалась диафрагма в первом сете, поэтому брал медицинскую помощь. Дышать было тяжело, поэтому вызвал физио, чтобы он помог, иначе было бы тяжело играть. Играть было все равно тяжело. Это был самый жаркий, самый влажный день за все время, что я тут. Каким-то чудом выиграл. Надеялся на чудо, оно случилось. Если бы это была не Олимпиада, и я играл бы не за страну, не знал, что люди смотрят, болеют… Было бы стыдно проиграть», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».

За выход в полуфинал Медведев сразится Пабло Карреньо-Бустой из Испании. Встреча пройдет завтра, 29 июля и начнется в 5:00 по московскому времени.

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