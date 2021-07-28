Хачанов обыграл Шварцмана и стал четвертьфиналистом теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

В 1/8 финала олимпийского турнира в Токио российский теннисист Карен Хачанов оказался сильнее представителя Аргентины Диего Шварцмана - 6:1, 2:6, 6:1.

Хачанов 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Шварцмана - один эйс, две двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал Карен сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция) - Стефанос Циципас (Греция).

Олимпийский теннисный турнир

Токио, Япония

Отрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:1, 2:6, 6:1