Карен Хачанов: Я не понимаю, зачем играть при такой жаре, чтобы «умирать» на корте?

Российский теннисист Карен Хачанов остался недоволен тем фактом, что матчи Олимпиады в Токио проходят в разгар дневной жары.

Напомним, что в 1/8 финала Карен оказался сильнее представителя Аргентины Диего Шварцмана - 6:1, 2:6, 6:1.

«Мы просили попозже ставить. Не хочу показаться слабым, физически я достаточно сильный, но играть при такой жаре, чтобы «умирать» на корте... Другие виды спорта в зале проводят с кондиционерами или начинают соревнования в 9 утра. Никаких проблем не вижу начинать здесь в 16-17:00, становится легче. Здесь хорошее освещение. Да, было бы так же душно и влажно, но ощущение было бы, что градусов на 10 меньше», - приводит слова Хачанова РИА Новости.

За выход в полуфинал Карен сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция) - Стефанос Циципас (Греция).

Ранее еще один российский теннисист, Даниил Медведев, испытывал с трудности с физическим состоянием из-за сильной жары во время матча с итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2).