Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Играх-2020

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Ранее американка снялась с командного многоборья. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США - 13,766 балла.

Напомним, золото в командном многоборье завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.