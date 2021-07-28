Веснина и Карацев пробились в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте

В 1/8 финала олимпийского турнира в Токио российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев оказались сильнее тандема из Франции Кристина Младенович - Николя Маю со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Россияне один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из четырех.

На счету французов - два эйса, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из трех.

За выход в полуфинал Веснина и Карацев сразятся с победителями матча Паула Бадоса / Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Ига Швентек / Лукаш Кубот (Польша).