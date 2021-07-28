Умбер победил Циципаса и вышел в четвертьфинал Олимпиады, где сыграет с Хачановым

В 1/8 финала олимпийского турнира в Токио французский теннисист Уго Умбер победил представителя Греции Стефаноса Циципаса - 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Умбер восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.
На счету Циципаса - 10 эйсов, две двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из восьми.
За выход в полуфинал Уго поспорит с россиянином Кареном Хачановым, которые ранее переиграл Диего Шварцмана из Аргентины.
Олимпийский теннисный турнир
Токио, Япония
Отрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Юго Эмбер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция) – 2:6, 7:6, 6:2