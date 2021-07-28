Умбер победил Циципаса и вышел в четвертьфинал Олимпиады, где сыграет с Хачановым

В 1/8 финала олимпийского турнира в Токио французский теннисист Уго Умбер победил представителя Греции Стефаноса Циципаса - 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Умбер восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

На счету Циципаса - 10 эйсов, две двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал Уго поспорит с россиянином Кареном Хачановым, которые ранее переиграл Диего Шварцмана из Аргентины.

Олимпийский теннисный турнир

Токио, Япония

Отрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Юго Эмбер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция) – 2:6, 7:6, 6:2