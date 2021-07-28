Китай завоевал золотую медаль в прыжках в воду на Олимпиаде в Токио, Россия - восьмая

В синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио российские спортсмены Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли восьмое место.

Перед заключительным раундом россияне претендовали на бронзу соревнований, но Шлейхер сорвал последний прыжок, исполнив его ногами вниз, и команда получила нулевую оценку. Российские спортсмены заняли в финале восьмую позицию, набрав 331,08 балла.

Золотые медали завоевали представители Китая Ван Цзунъюань и Се Сийи. Серебряными призерами стали американцы Эндрю Капобьянко и Майк Хиксон. Бронза досталась Патрику Хаусдингу и Ларсу Рюдигеру из Германии.