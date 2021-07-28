Российские пляжные волейболистки Макрогузова и Холомина победили кубинок и вышли в плей-офф Игр-2020

В матче второго тура группового этапа олимпийского турнира по пляжному волейболу российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли соперниц из Кубы Лидианни Эчеваррия Бенитес / Лейла Консуэло Мартинес Ортега со счетом 2:0 (21:16, 21:11).

Ранее россиянки оказались сильнее итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот - 2:0 (21:18, 21:15).

Таким образом, это вторая победа для спортсменок из России в двух играх, они лидируют в группе Е и обеспечили себе выход в плей-офф.

В заключительном туре Макрогузова и Холомина встретятся с австралийками Таликой Клэнси и Мариафе Артако.