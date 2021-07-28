Призовые медали на Олимпиаде в Токио изготовили из переработанного материала

Медалисты Олимпийских игр в Токио станут первыми обладателями наград, изготовленных из переработанных электротоваров, в основном это комплектующие мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ZME Science.

Как пишет «Профиль», изготовителями было использовано свыше шести миллионов деталей, которые ранее были частью электронных устройств.

Отмечается, что проект был запущен Олимпийским оргкомитетом за два года до начала Игр. Старые электронные устройства собирались по всей стране. Точки сбора электронного утиля сперва были смонтированы в 600 муниципалитетах Японии, однако к концу 2019 года их стало на тысячу больше.

Огромное количество деталей из драгоценных металлов, таких как золото и серебро, которые используются в электронных устройствах, выбрасываются каждый год во всем мире.

Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград. Россию в Японии представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 дисциплинах.