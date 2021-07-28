Глава ВЦИОМ заявил, что по всему миру наблюдается низкий интерес к Олимпиаде в Токио

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров отметил, что не только среди граждан России, но и по всему миру наблюдается низкий интерес к Олимпийским играм в Токио.

«Дополнительный фактор в нашем случае – невозможность выступать сборной под российским флагом. Это серьезная травма, она снижает интерес людей к Олимпиаде в Токио», – приводит слова Федорова «МК-Спорт», ссылаясь на Рен-ТВ.

Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград. Россию в Японии представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 дисциплинах.