Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила Сербию и вышла в финал олимпийского турнира

В полуфинале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 мужская сборная России разгромила национальную команду Сербии со счетом 21:10.
Нашу команду представляют: Станислав Шаров (три очка), Александр Зуев (11), Илья Карпенков (пять), Кирилл Писклов (два).
В финале россияне сразятся с победителем противостояния Бельгия - Латвия. Встреча состоится сегодня, 28 июля. Игра начнется в 16:25 по московскому времени.
Олимпийский турнир по баскетболу 3x3
Токио, Япония
Мужчины
1/2 финала
Сербия - Россия - 10:21
Сербия: Булут (5), Васич (2), Ратков (2), Майсторович (1).
Россия: Зуев (11), Карпенков (5), Шаров (3), Писклов (2).