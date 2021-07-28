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28 июля 12:34
автор: Степан Шереметьев

Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила Китай и вышла в финал Олимпиады в Токио

Нашу команду представляют: Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины.

В полуфинале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 женская сборная России оказалась сильнее национальной команды Китая со счетом 21:14.

Самым результативным игроком встречи стала баскетболистка нашей команды Юлия Козик, набравшая десять очков.

В финале россиянки встретятся с США, которые в полуфинале обыграли Францию со счетом 18:16.

Ранее в решающий матч олимпийского турнира по баскетболу 3x3 вышла и мужская сборная России, разгромившая команду Сербии - 21:10.

Олимпийский турнир по баскетболу 3x3
Токио, Япония
Женщины
1/2 финала
Россия - Китай - 21:14
Россия: Козик (10), Ольга Фролкина (9), Логунова (2).

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