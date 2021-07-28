Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила Китай и вышла в финал Олимпиады в Токио

В полуфинале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 женская сборная России оказалась сильнее национальной команды Китая со счетом 21:14.
Самым результативным игроком встречи стала баскетболистка нашей команды Юлия Козик, набравшая десять очков.
В финале россиянки встретятся с США, которые в полуфинале обыграли Францию со счетом 18:16.
Ранее в решающий матч олимпийского турнира по баскетболу 3x3 вышла и мужская сборная России, разгромившая команду Сербии - 21:10.
Олимпийский турнир по баскетболу 3x3
Токио, Япония
Женщины
1/2 финала
Россия - Китай - 21:14
Россия: Козик (10), Ольга Фролкина (9), Логунова (2).