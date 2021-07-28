Камельзон - о провокационном вопросе журналиста: С Медведевым нельзя так обращаться

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон отреагировал на ситуацию с просьбой Даниила Медведева выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча на олимпийском турнире за провокационный вопрос.

Напомним, что россиянин в 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2).

«Считаю, что это некорректный вопрос журналиста. Оставьте уже эту тему. Теннисист только что провел сложный матч, до сих пор на эмоциях. К сожалению, я не видел сам инцидент. Но уверен, что буду на стороне Медведева. Даниил доказал, что он - не обычная личность, с ним нельзя разговаривать как просто с хорошим спортсменом. Медведев стоит в одном ряду с Надалем, Федерером и Джоковичем. С ними нельзя так обращаться. А журналисты иногда ведут себя неподобающе», - приводит слова Камельзона RT.

За выход в полуфинал Медведев сразится Пабло Карреньо-Бустой из Испании. Встреча пройдет завтра, 29 июля и начнется в 5:00 по московскому времени.