Таймазова выиграла бронзовую медаль Токио-2020

Российская спортсменка Мадина Таймазова стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

В матче за бронзу россиянке победила хорватку Барбару Матич. Вторую бронзовую медаль соревнований разыграют немка Джованна Скоччимарро и представительница Нидерландов Санне Ван Дейке.

В финале же сойдутся австрийка Михаэла Поллерс и японка Тизиру Араи.

Добавим, что Таймазова принесла российской команде первую медаль Токио-2020 в соревнованиях по дзюдо.