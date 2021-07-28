Светлана Журова: Ефимова не должна обращать внимание на гадкие комментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поддержала российскую пловчиху Юлию Ефимову, которую начали критиковать после того как она заняла пятое место на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 м брассом.

«У нас очень злая аудитория: сначала восхваляет, а потом уничтожает. Такая травля – ужасно, Юлю хотелось бы поддержать – она, видя критику, может как-то огрызаться в ответ, пытаясь защититься. Характер у нее ого-го. Но она не должна обращать внимание на гадкие комментарии. Кто знает, может она еще порадует нас медалью на следующей Олимпиаде», - приводит слова Журовой «Чемпионат».

Напомним, что в активе Ефимовой бронза на Играх-2012 в Лондоне и два серебра в Рио-2016.