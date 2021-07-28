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28 июля 14:51
автор: Максим Скороходов

Светлана Журова: Ефимова не должна обращать внимание на гадкие комментарии

Российская пловчиха не смогла завоевать медаль Токио-2020 в личной дисциплине.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поддержала российскую пловчиху Юлию Ефимову, которую начали критиковать после того как она заняла пятое место на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 м брассом.

«У нас очень злая аудитория: сначала восхваляет, а потом уничтожает. Такая травля – ужасно, Юлю хотелось бы поддержать – она, видя критику, может как-то огрызаться в ответ, пытаясь защититься. Характер у нее ого-го. Но она не должна обращать внимание на гадкие комментарии. Кто знает, может она еще порадует нас медалью на следующей Олимпиаде», - приводит слова Журовой «Чемпионат».

Напомним, что в активе Ефимовой бронза на Играх-2012 в Лондоне и два серебра в Рио-2016.

источник: Чемпионат.com
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