Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро Олимпиады в Токио, уступив команде США

Женская сборная России завоевала серебряные медали олимпийского турнира по баскетболу 3х3.
В решающей встрече команда ОКР уступила коллективу из США со счетом 15:18.
Самым результативным игроком встречи стала американская баскетболистка Стефани Долсон. В ее активе семь очков. В составе российской команды Анастасия Логунова набрала шесть очков.
В матче за третье место китайские баскетболистки были сильнее француженок 16:14.
Добавим, что в финале мужского турнира встретятся сборные России и Латвии.