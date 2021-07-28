Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро Олимпиады в Токио, уступив команде США

«Провокаторы были и в революцию, и на войне». Как вопрос чилийца Медведеву вызвал переполох на Олимпиаде

После победы Даниила Медведева над Фабио Фоньини в 1/8 финала турнира теннисистов в Токио журналист из Чили задал провокационный вопрос. Вот что из этого вышло. И как можно было всего этого избежать.