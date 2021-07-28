Лешуков и Семенов победили норвежцев в олимпийском турнире по пляжному волейболу и вышли в плей-офф

Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков обыграли в матче третьего тура олимпийского турнира по пляжному волейболу дуэт из Норвегии Андерс Мол/Кристиан Серум.

Встреча в Токио завершилась со счетом 2:0 (21:19, 21:19) в пользу представителей ОКР.

Это третья победа для российского дуэта на ОИ-2020. Ранее Семенов и Лешуков обыграли пары испанцев и австралийцев. Таким образом, россияне заняли первое место в группе A и вышли в плей-офф турнира.

Другой наш дуэт Вячеслав Красильников/Олег Стояновский сыграет второй матч группового этапа 29 июля против представителей Латвии.