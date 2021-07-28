Сборная Франции не смогла выйти в плей-офф футбольного турнира на ОИ-2020, уступив команде Японии

Сборная Франции потерпела поражение от команды Японии в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде в Токио.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Таким образом, французы не смогли выйти в плей-офф.
Как сообщает RT, авторами голов стали Такефуса Кубо, Хироки Сакаи, Кодзи Миеси и Дайдзен Маэда.
В другом матче этой группы сборная Мексики разгромила команду ЮАР — 3:0.
Добавим, что японцы с девятью очками заняли первое место в квартете и вышли 1/4 финала, где сыграют с Новой Зеландией. Мексиканцы заняли второе место (6) и сыграют в первом раунде плей-офф со сборной Южной Кореи.