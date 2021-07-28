Вайцеховская - о вопросе чилийского журналиста: Провоцируют - значит, боятся

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская рассказала, зачем чилийский журналист задал провокационный вопрос о допинге российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

«Готовность к олимпийским играм — это, помимо всего прочего, и готовность к провокациям. Как еще можно обратить на себя внимание, если ты убог и никчемен? Так что, Даня Медведев, держись! Провоцируют — значит, боятся!» - приводит слова Вайцеховской RT.

Напомним, что Медведев не стал отвечать на вопрос корреспондента и потребовал у Международной федерации тенниса, чтобы этого журналиста больше не было на пресс-конференциях с участием российского теннисиста.