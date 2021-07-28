Ронда Роузи: Те, кто критикуют Симону Байлз, не могут отличить ногу от задницы

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи заступилась за американскую гимнастку Симону Байлз.

«Все те, кто критикуют Симону Байлз, не могут отличить у себя ногу от задницы. Она участвует в олимпиаде, пока вы пишете в твиттере. Что бы с ней ни происходило, это нельзя понять находясь из вне. Она делает все возможное в той ситуации, в которой она находится», - написала Роузи в тивиттере.

Добавим, что Байлз прекратила выступать за команду США после ошибки на опорном прыжке, а сегодня стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка снялась с соревнований в индивидуальном многоборье.