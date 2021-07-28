Губерниев считает хорошим результат российских команд на ОИ-2020 в баскетболе 3x3

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступлений российских команд в олимпийском турнире по баскетболу 3х3.

«Если бы нам сказали, что у нас две баскетбольные команды 3x3 пройдут в финал, то я бы не поверил до Олимпиады. Но аппетит пришел во время еды, и мы очень расстроены, что из двух попыток мы не взяли золото. Тем не менее, вице-чемпионство — это огромный результат, особенно на фоне кризиса классического баскетбола. Я хочу сказать огромное спасибо и парням, и девчонкам! Все огромные молодцы! Чего не хватило? Ну, это спорт. Соперник оказался сильнее и все», — цитирует журналиста Sport24.

Напомним, что мужская сборная России уступила в финале олимпийского турнира Латвии - 18:21. Женская команда ОКР проиграла в решающем матче американкам - 15:18.